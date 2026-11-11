ضمن أعمال الموجة الـ30.. إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بمساحة 77 فدانًا جنوب بورسعيد

نفذ حي الجنوب، بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور أحمد الغضبان، رئيس الحي، اليوم، حملة لإزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بقرية البلاط، بإجمالي مساحة بلغت 77 فدانًا، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، بمواصلة جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال المخالفات، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

مواصلة حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الحملات في إطار الحفاظ على أراضي الدولة، وفرض سيادة القانون، والتعامل بحزم مع كافة صور التعديات والمخالفات، مع استمرار جهود حي الجنوب في تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للقانون.