محافظ بورسعيد يواصل جبر خواطر الأسر الأولى بالرعاية.. ويلتقي 25 مواطنًا

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، لقاءً مع عدد من المواطنين، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، والوقوف على الظروف الإنسانية والاجتماعية والصحية للحالات المعروضة، وتقديم أوجه الدعم الممكنة للمستحقين.

أبو ليمون يواصل مسيرة الخير ويقدم دعم مالي وعلاجي للحالات الإنسانية والمرضية..

وذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ،

والجهات المختصة

وشهد اللقاء بحث 25 طلب، وتضمنت مطالب لمواطنين يواجهون ظروف معيشية وصحية صعبة، إلى جانب طلبات تتعلق بتوفير المساعدات المالية والعلاجية، وفرص العمل، وتحسين الأوضاع التعليمية والخدمية،و عدد من الشكاوى المتعلقة بالمرافق والمعاشات والتأمينات.

دعم الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية

واستمع المحافظ إلى عدد من الحالات التي تعاني من أعباء معيشية وظروف مالية صعبة، من بينها أسر تعول أبناء دون مصدر دخل ثابت، ومواطنون غير قادرين على العمل أو توفير احتياجات أسرهم، ووجه بدراسة مطالبهم وتقديم المساعدات المالية اللازمة وفقا لكل حالة، مع بحث توفير مصادر دخل مستدامة من خلال فرص عمل مناسبة أو مشروعات صغيرة، بما يساعد الأسر على تحسين أوضاعها المعيشية.

كما شملت الطلبات حالات تحتاج إلى دعم لتخفيف أعباء الالتزامات المالية والمعيشية، حيث وجه المحافظ بدراسة كل حالة على حدة وبحث سبل تقديم المساندة الممكنة وفق للقواعد والضوابط المنظمة.

توجيهات بسرعة بحث الحالات المرضية وتوفير الرعاية العلاجية

وفي الملف الصحي، بحث المحافظ عدد من الطلبات المقدمة من مواطنين يعانون من أمراض مزمنة وحالات مرضية تستلزم تدخل طبي من بينها حالات أورام وسرطان، وأمراض الكلى وأمراض الدم، وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى متابعة ورعاية علاجية.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لبحث الاحتياجات الطبية لكل حالة، والعمل على تيسير إجراءات العلاج وإجراء التدخلات الطبية اللازمة مع الاهتمام بالحالات التي تعاني من ظروف صحية ومعيشية صعبة ولا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

فرص عمل لدعم الأسر

كما تناول اللقاء عدد من طلبات توفير فرص عمل لمواطنين لا يمتلكون مصدر دخل ثابت من بينهم أسر تعول أبناء وتحتاج إلى مصدر رزق يساعدها على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه المحافظ بدراسة إمكانية توفير فرص عمل مناسبة.

مطالب تعليمية ووظيفية وشكاوى خدمية

وتطرق اللقاء إلى عدد من المطالب التعليمية، من بينها طلبات تتعلق بالنقل أو الندب، إلى جانب مطالب أخرى مرتبطة بالأوضاع التعليمية، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لدراسة هذه الطلبات وفقًا للقواعد المنظمة.

كما بحث المحافظ شكاوى تتعلق بالأوضاع الوظيفية والمعاشات والتأمينات، من بينها طلبات بشأن توقف بعض المستحقات التأمينية، والتعثر في سداد الالتزامات ووجه بفحص الحالات مع الجهات المختصة والعمل على تذليل العقبات في إطار اللوائح والقوانين.

المحافظ: استمرار اللقاءات المباشرة وسرعة فحص مطالب المواطنين

وأكد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين، والاهتمام ببحث الحالات الإنسانية والمرضية وتقديم أوجه الدعم الممكنة للأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على ضرورة سرعة فحص الطلبات والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة، وعدم ادخار أي جهد في التعامل مع مشكلات المواطنين، مع دراسة كل حالة وفقًا لظروفها واحتياجاتها الفعلية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لمطالبهم، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويمكن للمواطنين الراغبين في عرض مطالبهم وشكاواهم التقدم بطلباتهم من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، مرفقًا بها المستندات والبيانات اللازمة، لدراستها وعرضها على الجهات المختصة.