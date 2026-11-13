مطرانية بورسعيد تكشف كواليس الاستعدادات لليوبيل الذهبي للأنبا تادرس

تستعد مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد غدا السبت لتنظيم احتفالية كبرى ، بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة، احتفالًا بمرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد وضواحيها، في مناسبة تاريخية توثق مسيرة نصف قرن من الخدمة والرعاية الكنسية والعطاء المجتمعي.

حضور مرتقب لقيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ومن المنتظر أن تشهد الاحتفالية حضورًا كنسيًا رفيع المستوى، بمشاركة عدد من الآباء أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأساقفة ومطارنة وكهنة من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب قيادات وشخصيات عامة، احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل محطة بارزة في تاريخ إيبارشية بورسعيد.

محافظون سابقون ونواب وقيادات تنفيذية وشعبية ضمن الحضور

ومن المرتقب أيضًا أن تضم الاحتفالية عددًا من محافظي بورسعيد السابقين الذين عاصروا مسيرة الأنبا تادرس على مدار السنوات الماضية، إلى جانب مسؤولين وقيادات تنفيذية وأمنية وشعبية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ومديري الإدارات المختلفة، في مشهد يعكس امتداد علاقات التواصل والتعاون بين المطرانية ومختلف مؤسسات المجتمع.

وتتضمن الاحتفالية استعراضًا لأبرز الخدمات المجتمعية التي قدمتها مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد على مدار 50 عامًا، مع تسليط الضوء على دورها في دعم العملية التعليمية من خلال المدارس التابعة لها، إلى جانب الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسساتها ومستشفياتها لخدمة المواطنين.

اليوبيل الذهبي.. محطة تاريخية في مسيرة إيبارشية بورسعيد

وقال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، إن الاحتفالية تمثل تكريمًا لمسيرة ممتدة من البركة والمحبة والعطاء للأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها.

وأضاف أن الاحتفالية ستسلط الضوء على أبرز المحطات في تاريخ الإيبارشية، وتوثق جهودها في العمل الكنسي والمجتمعي، احتفاءً بمسيرة الأنبا تادرس، الذي تمت سيامته أسقفًا لبورسعيد في 14 نوفمبر 1976، قبل ترقيته إلى رتبة مطران في 28 فبراير 2016.