بورسعيد وجهة رحلات اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال على الأوت ليت وسوق السمك وجبال الملح

شهدت محافظة بورسعيد إقبالًا من الزائرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توافد الأسر والعائلات من مختلف المحافظات ضمن رحلات اليوم الواحد، لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالأجواء المميزة التي تتمتع بها المدينة.

بورسعيد وجهة رحلات اليوم الواحد

وتصدّر مول الأوت ليت وسوق السمك الحضاري وجبال الملح اهتمامات الزائرين، حيث تنوعت أنشطتهم بين التسوق والتنزه وتناول المأكولات البحرية، وزيارة جبال الملح التي تجذب محبي التصوير وخوض التجارب المختلفة، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات التي تتميز بها بورسعيد.

وتواصل بورسعيد جذب الزائرين من مختلف المحافظات، بفضل تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي توفرها، بما يجعلها وجهة مميزة لرحلات اليوم الواحد، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالمحافظة.