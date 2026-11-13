ضربة أمنية ببورسعيد.. ضبط المتهمين بسرقة محل صاغة واستعادة 1 كيلو من المشغولات الذهبية والفضية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد في ضبط المتهمين بسرقة أحد محال الصاغة بشارع أسوان، واستعادة المشغولات الذهبية والفضية المسروقة، والتي بلغت كميتها نحو 1 كيلو جرام، وذلك في ضربة أمنية سريعة كشفت ملابسات الواقعة وأعادت المسروقات.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بسرقة كمية من المشغولات الذهبية والفضية من داخل أحد محال الصاغة المتخصصة في بيع وشراء المصوغات بشارع أسوان بمحافظة بورسعيد، حيث كشفت التحريات الأولية أن الفتاة العاملة بالمحل تركت الباب مفتوحًا، وجلست مع إحدى صديقاتها داخل محل مجاور، قبل أن تفاجأ باختفاء المشغولات من داخل المحل.

ضربة أمنية ببورسعيد.. ضبط المتهمين بسرقة محل صاغة بشارع الذهب واستعادة 1 كيلو من المشغولات الذهبية والفضية

وعلى الفور، وجه اللواء وائل رشدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، برئاسة اللواء ضياء زامل مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد ومتابعة اللواء تامر سليم مفتش الأمن العام

ونجح فريق البحث، بمشاركة ضباط قسمي شرطة العرب والضواحي، في تحديد هوية المتهمين وضبطهما، والعثور بحوزتهما على المشغولات المسروقة، والتي تبين أنها عبارة عن 250 جرامًا من الذهب و750 جرامًا من الفضة، بإجمالي وزن بلغ 1 كيلو جرام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المشغولات الذهبية والفضية إلى أصحابها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما جرى عرض المتهمين على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.