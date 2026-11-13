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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يواصل جولته الإنسانية خلال العطلة الأسبوعية

محافظ بورسعيد يزور دار «حياة» للمسنين لقضاء الإجازة الأسبوعية مع كبار السن و إدخال البهجة عليهم
محافظ بورسعيد يزور دار «حياة» للمسنين لقضاء الإجازة الأسبوعية مع كبار السن و إدخال البهجة عليهم
محمد الغزاوى

استكمالًا لجولته الإنسانية خلال العطلة الأسبوعية  محافظ بورسعيد ينتقل من دار الأيتام إلى دار «حياة» لرعاية المسنين ويشارك كبار السن يومهم.

محافظ بورسعيد يزور  دار «حياة» للمسنين لقضاء الإجازة الأسبوعية مع كبار السن و إدخال البهجة عليهم

في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام بمختلف الفئات بالمجتمع البورسعيدي، واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، جولته الإنسانية خلال العطلة الأسبوعية، حيث توجه عقب زيارته لدار تحسين الصحة ولقائه بالأطفال الأيتام، إلى دار «حياة» لرعاية المسنين بحي الزهور، حرصًا على مشاركة كبار السن أوقاتهم، والاطمئنان على أحوالهم ومستوى الرعاية المقدمة لهم

رافق المحافظ خلال الزيارة الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور و الأستاذ السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء حسني رئيس مجلس إدارة جمعية حياة لرعاية المسنين

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على لقاء المسنين في أجواء ودية وإنسانية، وتبادل الحديث معهم والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، والتعرف عن قرب على ظروف إقامتهم ومدى توافر أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لهم، مؤكدًا أن كبار السن يستحقون كل التقدير والاهتمام، وأن رعايتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم واجب إنساني ومجتمعي

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام بنزلاء الدار، مع التركيز على الجوانب النفسية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على توفير الاحتياجات المعيشية فقط، كما شدد على أهمية تنظيم البرامج والأنشطة الترفيهية والرحلات بصورة دورية، بما يتيح لكبار السن فرصًا أكبر للتفاعل والمشاركة المجتمعية، ويعزز شعورهم بالاهتمام والتقدير والاندماج في المجتمع

وأكد المحافظ استمرار متابعة دور الرعاية بالمحافظة، والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، وتوفير بيئة إنسانية مناسبة تضمن لكبار السن حياة يسودها الاهتمام والرعاية والاحترام

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد دار المسنين كبار السن

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