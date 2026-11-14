نجم طرابزون سبور يطلب وساطة صلاح للانتقال إلى ليفربول

طلب إرنست موتشي نجم طرابزون سبور التركي، وساطة زميله محمد صلاح، من أجل خطوة في مستقبله.

وفي حديثه بعد فوز ألبانيا على فنلندا بنتيجة 2-0، كشف موتشي عن رغبته في اللعب لليفربول في المستقبل، وبحسب موقع (61saat) التركيصرح إرنست موتشي بأنه يرغب في اللعب لنادي ليفربول يوماً ما خلال مسيرته الكروية.

وجّه موتشي رسالة إلى زميله في فريق طرابزون سبور قائلاً: "أتمنى أن يوصي بي صلاح لنادي ليفربول. أريد أن ألعب في أحد أفضل خمسة دوريات في أوروبا".

وكان صلاح قد انتقل لعب في صفوف ليفربول وصنع إنجازات مميزة، وتررك النادي بنهاية الموسم الماضي، وقرر الرحيل للنادي التركي.