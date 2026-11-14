صلاح عبد العاطي: تحركات مصر وتركيا وقطر بالقاهرة تستهدف إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن اجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وتركيا وقطر بالعاصمة القاهرة، والبيان المشترك الصادر عن الوسطاء الثلاثة، يعكسان أهمية التحرك العاجل لاحتواء التطورات الخطيرة في قطاع غزة، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ودفع مسار تنفيذه.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأوضح عبد العاطي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن التحركات الثلاثية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف المدنيين والمنشآت الطبية، الأمر الذي يجعل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ضرورة ملحة لحماية الفلسطينيين ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين إلى أن ما يشهده القطاع من تدهور في الأوضاع المعيشية والإنسانية يكشف حجم المعاناة التي يتعرض لها السكان، لا سيما مع تداعيات موجة الشتاء والمنخفض الجوي الأخير، وما خلفاه من ظروف قاسية زادت من معاناة النازحين والأسر الفلسطينية.

الانتقال إلى المراحل التالية

وأضاف أن البيان الصادر عن الوسطاء يعكس إدراكًا لضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان الالتزام بالاتفاق، ومنع استمرار الانتهاكات التي تهدد فرص التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المراحل التالية.

وشدد عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وتركيا وقطر، باعتبارها أطرافًا فاعلة في جهود الوساطة، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، وتهيئة الظروف اللازمة للتعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.