تعاون زراعي جديد بين مصر وتركيا.. والأسمدة والخيول العربية على مائدة المباحثات



عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً ثنائياً مع إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات التركي، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة السابعة عشرة لقمة البوسفور المنعقدة بمدينة إسطنبول تحت شعار "التحول العالمي والبحث عن الاستقرار"، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون الثنائي والإقليمي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية.

واستعرض فاروق الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع الزراعة في مصر خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ولا سيما المشروعات القومية للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي. كما أشاد بالدور المحوري للقطاع الخاص والبحوث الزراعية في رفع إنتاجية وتنافسية الصادرات الزراعية المصرية ونفاذها لمختلف الأسواق العالمية.

وبحث اللقاء تسهيل انسياب تبادل السلع الزراعية بين البلدين، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الحجر الزراعي في البلدين بما يسهم في تيسير الحركة التجارية وفق المعايير الدولية، فضلا عن مناقشة آليات فتح السوق التركي أمام الصادرات المصرية من البصل والموالح، فضلا عن الخيول العربية الأصيلة، إضافة إلى الدواجن ومنتجاتها من المنشآت المعتمدة الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى زيادة الحصص التصديرية من التمور المصرية الفاخرة إلى الأسواق التركية.

واستعرض اللقاء ايضا اعتماد الشهادات الصحية البيطرية وتبادل الخبرات في نظم التتبع، والمسح الوبائي، وتشخيص الأمراض العابرة للحدود، كما اتفق الجانبان على تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة لإنتاج أصناف من المحاصيل الاستراتيجية عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تحسين السلالات الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والأطباء البيطريين.

وأشار فاروق، إلى أهمية عقد منتديات استثمارية مشتركة تشجع رجال الأعمال والقطاع الخاص من البلدين على ضخ استثمارات واعدة في قطاعات الإنتاج الزراعي وتصنيع الأسمدة الحيوية والأزوتية.

بحث المزيد من فرص التعاون الزراعي بين البلدين

كما أعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده لاستيراد الأسمدة المصرية الأزوتية والفوسفورية وغيرها، فضلاً عن جاهزية تركيا لفتح مجال تصدير الخيول العربية الأصيلة إليها، مشيرا إلى أهمية الإسراع في عقد اللجنة الفنية الزراعية المشتركة برئاسة الوزيرين لبحث المزيد من فرص التعاون الزراعي بين البلدين.