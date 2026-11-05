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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تستفيد 4 محافظات من مشروع «الإيسماب 2»؟.. الزراعة تكشف التفاصيل

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، اجتماع شركاء التنمية، في إطار مشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين «الإيسماب 2»، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا».

يأتي ذلك بتكليفات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور احمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب ورئيس المشروع، وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين دخول صغار المزارعين.

وترأس الاجتماع الدكتورة رحاب عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومدير المشروع، بحضور الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والسيد هاتا أكهيكو، رئيس فريق الجايكا لمشروع الإيسماب 2، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والإيكاردا، والاتحاد الأوروبي، ومعهدي بحوث الاقتصاد الزراعي وتكنولوجيا الأغذية.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أنشطة مشروع الايسماب2، الذي يُعد أحد مشروعات التعاون الفني بين وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، حيث يستهدف صغار المزارعين في 4 محافظات رئيسية وهي: المنيا، أسيوط، سوهاج، والدقهلية، من خلال الترويج لمفهوم «الزراعة كعمل تجاري»، والتحول نحو مفهوم «الزراعة من أجل البيع» بما يتوافق مع احتياجات السوق، ويسهم في تحسين دخول المزارعين ورفع قدرتهم التنافسية.

واوضحت "عبدالله"، ان اللقاء قد شهد مناقشات موسعة حول سبل تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية وتنسيق الأنشطة والمشروعات المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتحقيق أكبر عائد ممكن لصغار المزارعين، إلى جانب الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوحيد الجهود وتنفيذ أنشطة مشتركة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على إعداد خريطة لمشروعات التنمية التي تنفذها الهيئات والمنظمات التنموية، لتكون مرجعاً لتنسيق الجهود وتوجيه المشروعات المستقبلية، بما يعزز التكامل بين شركاء التنمية ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

الزراعة الجايكا شركاء التنمية وزارة الزراعة

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