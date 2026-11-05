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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة المنوفية تضبط مصنعًا لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بدون ترخيص بمدينة السادات

المصنع المخالف
المصنع المخالف

ضبطت مديرية الزراعة بالمنوفية مصنعًا غير ترخيص لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بمدينة السادات، وذلك بالتعاون مع مباحث شرطة المسطحات بالقاهرة، وفي إطار تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على مستلزمات الإنتاج الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

​وجاءت عملية الضبط من خلال المهندس عبد الباري عبد الحكيم، مسؤول الرقابة بالإدارة الزراعية بالسادات، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المصنع المخالف.

​وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وبمتابعة المهندس محمد عزت عجور وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، وبإشراف قيادات قطاع الخدمات والتعاونيات والإدارة المركزية لشؤون المديريات، ورعاية إدارة المكافحة وقسم الرقابة على المبيدات بالمديرية.

​وتواصل مديرية الزراعة بالمنوفية جهودها لإحكام الرقابة على تداول وتصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتصدي بكافة الحزم للأنشطة غير المرخصة؛ حمايةً لحقوق المزارعين وضمانًا لتوفير مدخلات إنتاج مطابقة للاشتراطات الفنية والقانونية.

المنوفية محافظة المنوفية السادات مصنع مخالف اسمظة فسفورية

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