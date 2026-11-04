السيطرة على حريق بقرية طه شبرا بالمنوفية

​تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية من السيطرة على حريق اندلع، اليوم، في عدد من العشش بالظهير الزراعي لقرية «طه شبرا» التابعة لمركز قويسنا، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

​وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطاراً بنشوب حريق بأطراف القرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برفقة عدد من سيارات الإطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، إضافة إلى تواجد قيادات المجلس المحلي للسيطرة على الموقف.

​وجرى فرض كردون أمني حول موقع الحادث لمنع امتداد النيران إلى المنازل والمحاصيل الزراعية المجاورة، حيث نجحت القوات في إخماد الحريق وتطويق النيران بشكل كامل، لتبدأ بعدها عمليات التبريد لضمان عدم اشتعالها مرة أخرى.

​وأفادت المعاينات الأولية بأن الحريق أسفر عن تضرر عدد من العشش والمحتويات الخشبية، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات المادية الناجمة عنه.