قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حادث مأساوي يفتك بأرواح أربعة شباب في ترعة القاصد بالمنوفية

عم الضحية
عم الضحية

​تحولت رحلة ترفيهية لعدد من شباب مركز تلا بمحافظة المنوفية إلى فاجعة كبرى، إثر سقوط سيارتهم في ترعة القاصد بمنطقة عزبة الرفعي في وقت متأخر من ليل أمس، مما أسفر عن وفـ. ـاة أربعة شباب وإصابة خامس نجا بوحشته، بينما اتشحت القرية بالسواد حزناً على رحيله. 

​روى محرم، عم أحد الضحايا، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وقوع الكارثة، موضحاً أن الشباب الخمسة كانوا في رحلة تنزه خاصة، لاسيما وأن أحدهم، ويدعى "خالد"، كان يستعد للعودة إلى عمله خارج البلاد الأسبوع المقبل.

​وضم الحادث كلاً من: خالد، ووليد، وماهر، وأبناء شقيقي عبدالرحمن وإبراهيم، وأشار العم إلى أن "إبراهيم" كان في الأصل مرفوضاً من مرافقة الرحلة لصغر سنه وتقارب أعمار زملائه، إلا أنه أصر على الذهاب وتوسل برفقته فوافق زملاؤه على اصطحابه.

​وعن لحظة تلقي الخبر، قال محرم إن الأهالي في عزبة الرفعي -التي شهدت وقوع السيارة في المياة- تواصلوا مع ذويهم في وقت متأخر من الليل. وفور وصول الأهالي إلى موقع الحادث، تبين أن الشباب كانوا ما زالوا غارقين في المياi، حيث تمكنوا من إنقاذ عبدالرحمن كـ "ناجي وحيد"، بينما فارق شقيقه إبراهيم وبقية زملائه الحياة. 

​في مزيج من الألم واللوعة، عبّر محرم عن حزنه العميق لفقدان الشباب، مؤكداً أنهم لم يكونوا مجرد أقارب أو أصدقاء، بل بمثابة أبنائه وأبناء البلدة بأكملها، حيث كانت تربطهم علاقة وثيقة ومحبة عامة من أهالي القرية.

​وكشف العم عن تفاصيل إنسانية مؤلمة تخص الشاب "خالد"؛ إذ لم يعد في إجازة عادية، بل حضر خصيصاً من الخارج للاطمئنان على والده الذي كان يستعد لإجراء جراحة قلب مفتوح، ورغم حجزه لتذكرة العودة لمباشرة عمله الأسبوع القادم، إلا أن قضاء الله وقدره كان النافذ وتوفي في الحادث الأليم.

المنوفية محافظة المنوفية حادث تلا ترعة القاصد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

دونالد ترامب

ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

ليلة رعب دامية في إسرائيل.. قتيلان و9 مصابين في موجة إطلاق نار وطعن تضرب 7 مدن وبلدات

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد