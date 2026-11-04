أحدهم تنكر بملابس نسائية.. القبض على لصين سرقا تروسيكل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات وآخر بسرقة مركبة "تروسيكل" حال توقفها بأحد الشوارع بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2/ الجارى تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية من (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة المركز) بقيام أحد الأشخاص وسيدة بسرقة مركبة التروسيكل الخاصة به حال توقفها أمام المنزل محل سكنه بدائرة المركز.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "الظاهرين بمقطع الفيديو" (عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أحدهما بإرتداء الملابس النسائية بقصد التخفى ، وضُبط بحوزتهما (فرد خرطوش - المركبة المستولى عليها - الملابس النسائية الظاهرة بمقطع الفيديو).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





