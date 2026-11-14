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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: قرار حاكم كاليفورنيا بتخفيف أحكام الإعدام بحق مئات السجناء كارثة للعدالة

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى قرار حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، القاضي بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق مئات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وتحويل عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، معتبرًا أن الخطوة تمثل انتكاسة للعدالة الأمريكية وتضر بحقوق أسر ضحايا الجرائم.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، اليوم السبت، إن قرار نيوسوم يشمل 563 سجينًا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، ووصفه بأنه «كارثة للعدالة في أمريكا»، مشيرًا إلى أن عددًا من المحكوم عليهم ارتكبوا جرائم قتل متكررة بالغة الخطورة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار يحرم أسر الضحايا من انتظار تطبيق الأحكام القضائية، معربًا عن اعتقاده بأن الخطوة قد تتعرض للإلغاء، وموجهًا انتقادات شخصية إلى حاكم كاليفورنيا بسبب موقفه من عقوبة الإعدام. 

كان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم قد أعلن، في 5 نوفمبر الجاري، عزمه تخفيف جميع أحكام الإعدام في الولاية، وتحويلها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، في خطوة تشمل 548 سجينًا وفق الأرقام الرسمية التي نشرها مكتب الحاكم، وهو رقم يختلف عن العدد الذي أورده ترامب.

وبرر نيوسوم قراره بمعارضته لعقوبة الإعدام، معتبرًا أن تطبيقها لا ينسجم مع مبادئ العدالة، وأن النظام القضائي قد يرتكب أخطاء لا يمكن تداركها عند تنفيذ أحكام الإعدام. 

وأكد مكتب حاكم كاليفورنيا أن القرار لا يعني الإفراج عن السجناء أو إسقاط إدانتهم، وإنما استبدال العقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، مشيرًا إلى أن تنفيذ إجراءات تخفيف الأحكام يتطلب استكمال الخطوات القانونية ومراجعة المحكمة العليا للولاية في بعض الحالات. 
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أحكام الإعدام

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