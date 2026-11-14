نورٌ جديد يعيد الأمل: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ بصر مريض بمستشفى رمد بورسعيد

نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد ؛ في خطوة طبية وإنسانية تجسد أسمى معاني التفاني والتميز،لإنقاذ بصر مريض كان يواجه خطر فقدان الرؤية نهائيًا ، استمرارًا لسلسلة النجاحات المتتالية التي يحققها مستشفى الرمد التخصصي في مجال جراحات العيون الدقيقة.

سباق مع الزمن لإنقاذ البصر: كفاءات مستشفى الرمد التخصصي بفرع بورسعيد تنتصر على انفصال الشبكية

بدأت تفاصيل الحالة باستقبال مريض يعاني مسبقًا من فقدان تام للإبصار بإحدى عينيه، ويعتمد بشكل كلي على عينه الأخرى في تسيير حياته اليومية، غير أن هذه العين الوحيدة تعرضت لنزيف شديد داخل الجسم الزجاجي مصحوب بانفصال في الشبكية، مما أدى إلى تدهور حاد في الرؤية وصل إلى حد التمييز بصعوبة بالغة بين الضوء والظلام، وهو ما شكل تهديدًا حقيقيًا لاستقلاليته وقدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

بخطوات طبية حاسمة، تدخلت نخبة من الكفاءات الجراحية بمستشفى الرمد التخصصي لإجراء عملية متقدمة وعالية الدقة للشبكية، شملت استئصال الجسم الزجاجي وإزالة النزيف من داخل العين، وإصلاح انفصال الشبكية وإعادتها إلى وضعها التشريحي السليم، مع التعامل الدقيق مع كافة التغيرات المصاحبة للحالة بهدف الحفاظ على الوظيفة الحيوية للعين.

وبفضل الله وتوفيقه، تكلل التدخل الجراحي بنجاح باهر وأسفر عن تحسن ملحوظ وكبير في حدة الإبصار؛ حيث انتقل المريض من مجرد التمييز الصعب بين الضوء والظلام إلى القدرة على الرؤية بوضوح على بُعد عدة أمتار، ليتحول الظلام الذي كاد أن يسلبه تفاصيل حياته إلى أمل متجدد في رؤية العالم واستعادة استقلاليته من جديد.

تحقق هذا الإنجاز الطبي والإنساني بفضل روح العمل الجماعي والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية والتمريضية، بمشاركة فريق متميز ضم كلًا من الدكتور محمد الشافعي أستاذ ورئيس قسم الشبكية الجراحية و الدكتور أحمد علي نائب رئيس قسم الشبكية الجراحية ومدير قسم العمليات.

الدكتور باسم كامل رئيس قسم التخدير.

الأستاذة مروة عبد الغني أخصائي التمريض بالمستشفى.

وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة من الدكتور محمد صبح ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتورة هبة الزهيري مديرة مستشفى الرمد التخصصي ، والدكتورة سهى عز الدين المدير الطبي بالمستشفى .

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي ، أن هذا التدخل الجراحي يعكس الجاهزية العالية والتطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية الدقيقة المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، مشددًا على استمرار العمل ودعم الأقسام التخصصية بأحدث التقنيات الطبية وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري والفعال مع الحالات الحرجة والمعقدة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

خالص الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي والتمريضي ولكل من ساهم في صناعة هذا الأمل الجديد، تأكيدًا على التزام مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

