ابتلعت "زر معدني".. أطباء مجمع شفاء بورسعيد ينجحون في إنقاذ طفلة صغيرة

حقق الفريق الطبي في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الشفاء الطبي التابع لفرع الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد قصة نجاح إنسانية وطبية تُضاف إلى سجل عطائهم، بعد أن تمكنوا من إنقاذ حياة طفلة في السابعة من عمرها تواجه تحديات طيف التوحد، إثر ابتلاعها بالخطأ زراً معدنياً يحمل جزءاً مدبباً استقر والتصق بجدار المعدة.

ابتلعت زراً معدنياً حادا وأنقذها فريق طبي بمجمع الشفاء الطبى”بفرع بورسعيد

حضرت الطفلة إلى قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي وسط حالة من القلق والتوتر البالغ انتابت أهلها نظراً لطبيعة حالتها الصحية الخاصة.

وعلى الفور، تعامل الفريق الطبي بحرفية عالية وسرعة استجابة؛ حيث أُجريت الفحوصات اللازمة وتقرر التدخل العاجل وإدخالها غرفة العمليات لإجراء منظار معدة واستخراج الجسم الغريب قبل تفاقم خطورته.

ورغم التحديات البالغة التي واجهت الطاقم الطبي في التعامل مع الطفلة نتيجة فرط الحركة، كانت لغة الإنسانية هي الأسبق؛ إذ حرص الأطباء والتمريض على طمأنة ذويها واحتواء الطفلة بأقصى درجات الصبر والرحمة. وبفضل الله وتوفيقه، جرى تخدير الطفلة بالصورة المناسبة، ليتمكن الفريق من إجراء المنظار وتحديد موقع الجسم الغريب بدقة متناهية عبر التوجيه بجهاز الأشعة الفورية، متجاوزين تحدي امتلاء المعدة بالطعام، ليتم استخراج الزر المعدني بنجاح تام ودون مضاعفات، لتخرج الطفلة بسلامة تامة بعد إتمام إجراءات الإفاقة.

يأتي هذا التدخل الطبي الناجح تأكيداً على أن رعاية وخدمة ذوي الهمم وتقديم الرعاية الصحية الفائقة لهم تمثل ركيزة أساسية وعلامة فارقة في التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم خدماتها لكل فئات المجتمع بأعلى معايير الجودة والإنسانية. وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أن ذوي الهمم يحظون بأولوية قصوى واهتمام بالغ داخل كافة منشآت فرع بورسعيد من خلال توفير بيئة علاجية آمنة وداعمة تراعي احتياجاتهم الخاصة، مشدداً على أن سلامة المرضى وتقديم الرعاية المتميزة تأتي دائماً في قمة أولويات منظومة التأمين الصحي الشامل .

وجاء هذا التدخل الطبي الدقيق بجهود متكاملة لفريق قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الشفاء الطبي ، والذي ضم كلاً من الدكتور محمود مشرف، أخصائى الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أحمد الشربيني، أخصائي الجهاز الهضمي، والدكتور محمد طارق، طبيب الجهاز الهضمي، والدكتور أكرم عوض، طبيب الجهاز الهضمي، وبمشاركة متميزة من فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد جلال، استشاري التخدير، والدكتور أحمد الجمسي، أخصائي التخدير، إلى جانب المجهود المخلص لهيئة التمريض التي ضمت الأستاذة شيماء، أخصائي تمريض بقسم المناظير، والأستاذ مصطفى، أخصائي تمريض بقسم العمليات، وذلك تحت المتابعة المستمرة من الدكتور احمد مدكور ، رئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد صبح، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور أحمد صدقي، مدير مجمع الشفاء الطبي.