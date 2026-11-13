محافظ بورسعيد يؤكد جاهزية المنشآت الطبية وانتظام العمل بها خلال الإجازات

أكد محافظ بورسعيد، إبراهيم أبو ليمون جاهزية المنشآت الطبية وانتظام العمل بها خلال الإجازات، وعدم تأثر مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بتواجد الأطقم الطبية والتمريضية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية، بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمواطنين، فضلا عن متابعة مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية بصورة مستمرة

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الجمعة / ، أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية ، المفاجئة بوحدة طب الأسرة «المناخ 2»، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من انتظام سير العمل داخل الوحدة خلال العطلة الأسبوعية .

وأشار البيان إلى أن المحافظ حرص خلال جولته على تفقد أقسام الوحدة واطمأن على توافر الأطقم الطبية والتمريضية وانتظام تواجدها، فضلًا عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وجاهزية مختلف الخدمات للتعامل مع احتياجات المواطنين، بما يضمن حصول المترددين على الرعاية الصحية دون تأثر بمواعيد العطلات الرسمية أو الأسبوعية