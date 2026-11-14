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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: جماعات الضغط في أمريكا تعرقل استخدام واشنطن أوراقها للضغط على إسرائيل

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا
محمد البدوي

استبعد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، حدوث تحول جوهري في السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية عقب الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدًا أن اختلاف الأحزاب والحكومات لا يعني بالضرورة تغير الأهداف والتوجهات الاستراتيجية.

 أدوات سياسية واقتصادية أخرى

وأوضح عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الولايات المتحدة تمتلك مجموعة واسعة من أدوات الضغط على إسرائيل، يمكن استخدامها للتأثير في سياساتها، وفي مقدمتها مراجعة إمدادات الأسلحة والمساعدات المقدمة لها، فضلًا عن أدوات سياسية واقتصادية أخرى.

ولفت إلى أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل الولايات المتحدة تمثل أحد العوامل المؤثرة في حسابات الإدارة الأمريكية، وتحد من إمكانية توظيف أدوات الضغط المتاحة بصورة أكثر فاعلية تجاه الحكومة الإسرائيلية.

مستقبل القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية بعد الانتخابات، أشار الخبير العسكري إلى أن التغيرات الحزبية وتبدل الحكومات لا تعني بالضرورة حدوث مراجعة حقيقية للمواقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مستشهدًا باستمرار العديد من التوجهات الإسرائيلية عبر حكومات متعاقبة، وباختلاف الإدارات الأمريكية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

تغيير جوهري في السياسات القائمة 

وأضاف أن أي تغييرات محتملة في المرحلة المقبلة قد تنعكس على أساليب إدارة بعض الملفات وطريقة التعامل معها، لكنها لا تعني بالضرورة حدوث تغيير جوهري في السياسات القائمة تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد عبد المنعم أن تقييم مستقبل التحركات الأمريكية والإسرائيلية يجب أن يستند إلى القرارات والمواقف العملية، وليس فقط إلى التغيرات السياسية والانتخابية أو التصريحات الصادرة عن المسؤولين.

السياسات الأمريكية الانتخابات الأمريكية القضية الفلسطينية مستقبل القضية الفلسطينية إسرائيل وأمريكا

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