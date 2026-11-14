وزير الإعلام اللبناني: نتابع دوليا ملف الاعتداءات على الصحفيين وسلامتهم.. وتحرير الجنوب وعودة الأهالي وإعمار القرى «أولوية»

أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن الوزارة تتابع ملف الاعتداءات على الصحفيين وسلامتهم من خلال مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى المحافل الدولية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس ومكتبها الإقليمي في لبنان، والاتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي وقوات اليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المراجع الدولية المعنية.

وشدد مرقص على أن هذه المتابعة "ليست من باب رفع العتب، بل هي ضرورة ملحة، وأن أي تكريم لن يوفي الشهداء والجرحى حقهم"، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية مسؤولية متابعة هذا الملف بكل جدية.

وكشف عن تطور جديد يتمثل في إنجاز تقرير بعثة لتقصي الحقائق من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد وزير الإعلام اللبناني أن تحرير الجنوب يمثل الشغل الشاغل للدولة، وأن عودة أهل الجنوب إلى أرضهم وقراهم أمر لا يمكن التراجع عنه، قائلاً: "نعمل كي نستكمل تحرير أسرانا، ونعمر قرانا، ويعود أهلنا إليها، وهذا أمر مسلّم به".

وأشار مرقص إلى أن الاتصالات واللقاءات التي يجريها المسؤولون، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، تصب جميعها في اتجاه تحقيق هذه المطالب الوطنية، بما يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستكمال تحرير الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وإعمارها.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المصورين في بلدة الزرارية بجنوب لبنان، الذي نظمته نقابة المصورين الصحفيين، وبحضور وزير الإعلام ونقيب المصورين الصحفيين علي علوش، وعدد من الفاعليات البلدية والإعلامية والأمنية والعسكرية.