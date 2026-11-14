كبير مستشاري المعهد الوطني: التنازل عن دونباس مقابل انضمام أوكرانيا إلى الناتو مقترح صعب التطبيق

أكد فيتالي يارمولينكو كبير مستشاري المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن مقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية في إقليم دونباس الشرقي مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» يصعب تطبيقه على أرض الواقع، واصفًا إياه بالمقترح الاستفزازي.

وأضاف يارمولينكو، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأراضي التي يدور الحديث بشأنها أوكرانية الأصل، ولا يمكن تغيير وضعها بقرار من دولة أخرى، موضحًا أن أي تغيير في هذا الشأن يتطلب قرارًا من البرلمان الأوكراني، إلى جانب إقرار عدد من القوانين وإجراء استفتاءات، وهو يعد أمر شبه مستحيل في ظل استمرار الحرب وإعلان الأحكام العرفية في أوكرانيا.

وأشار كبير مستشاري المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى أن المقترح قد يمثل نظريًا مسارًا مؤقتًا لإنهاء الوضع القائم أو تجميد الصراع والتوصل إلى وقف إطلاق النار، إذا رغبت أوكرانيا في ذلك، بشرط عدم اعترافها بالحدود المفروضة أو المصطنعة.

وشدد يارمولينكو على صعوبة تنفيذ هذا الطرح، معتبرًا أن التوصل إلى صيغة لتجميد النزاع دون الاعتراف بتغيير الحدود يظل أمرًا بالغ التعقيد.