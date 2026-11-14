شروق وائل "لصدى البلد": رئيس الوزراء سألنى عن الراتب وأبدى إعجابه بكفاحي بعدما عرف أني طالبة جامعية

أعربت شروق وائل محمد الطالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الزقازيق عن سعادتها بلقائها مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث تحدث معها عن عملها وأبدى إعجابه بكفاحها خاصه أنها طالبة جامعية وتعمل في مصنع ميت غمر.

وقالت شروق في تصريح" لصدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولى سألها عن الراتب وقالت له إنها تحمد الله عليه وأنه أشاد بها وبعملها خاصة أنها طالبة وتدرس وفي نفس الوقت تعمل وهي من إحدى قرى ميت غمر من قرية كوم النور وأبدت سعادتها قائله" إنا حاسه إن إحنا هنزيد في الزيارة دي إن شاء الله الخير فيها وأنا سعيدة بعملي في المصنع وأنا بكافح وبصرف على نفسي وده مش عيب وأشكر رئيس الوزراء على الحديث الأبوي معي إن شاء الله القادم أفضل"

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بزيارة لمحافظة الدقهلية وتفقد عددا من المشروعات والمراكز والمناطق بها.