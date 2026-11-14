قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. مشاهدة حلقة اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة .. والطاروطي ضيف الشرف
كامل الوزير: استمرار أسرة سائق قطار العياط المتوفى في المسكن الإداري
الرؤية أقل من 1000 متر.. تحذير عاجل للسائقين وتوجيهات بتأجيل التحركات غير الضرورية صباح غدٍ
وزير الإعلام اللبناني: نتابع دوليا ملف الاعتداءات على الصحفيين وسلامتهم.. وتحرير الجنوب وعودة الأهالي وإعمار القرى «أولوية»
سفيرة الاتحاد الأوروبي تزور الوادي الجديد.. والمُحافظ تستعرض المقومات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة
الذكاء الاصطناعي له يد في شلل قطاع الطيران الأمريكي؟ أحمد موسى يكشف مفاجأة
تشكيل الجزائر لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027
أحمد موسى: لجنة التحفظ على أموال الإخوان وجدت وثيقة بمكتب الإرشاد حددت عدد من أدى البيعة بـ 330 ألفا
خبير قطاع طيران: 3500 طائرة كانت في السماء وقت تعرض قطاع الطيران الأمريكي للشلل
موقع صدى البلد ينعى والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي
فتوى مثيرة للجدل في إسرائيل.. حاخام يجيز قتل السياسيين اليهود المتحالفين مع العرب
خبير: التحول الأمريكي تجاه الإخوان انتصار للموقف المصري ومطلوب خطوات عملية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: إسرائيل تستخدم الحصار والقصف لدفع سكان غزة إلى التهجير القسري

غزة
غزة
محمد البدوي

أكد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل تواصل اتباع سياسات تستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، من خلال تعمد تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، وعرقلة دخول الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع استمرار القصف والاعتداءات على مناطق القطاع.

ضغط الظروف الإنسانية المتفاقمة

وأوضح عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الممارسات الإسرائيلية تستهدف تضييق الخناق على السكان وخلق بيئة معيشية بالغة الصعوبة، تجعل البقاء داخل القطاع أكثر قسوة، وتدفع المواطنين الفلسطينيين إلى التفكير في مغادرة أراضيهم تحت ضغط الظروف الإنسانية المتفاقمة.

الأوضاع الإنسانية داخل غزة

وأشار الخبير العسكري إلى أن استمرار منع وصول الاحتياجات الأساسية، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة، يضاعف معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية داخل غزة، في ظل تراجع مقومات الحياة الأساسية.

وشدد على أن ما يحدث يتطلب تحركًا دوليًا جادًا للتعامل مع تداعيات الأزمة، والضغط من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ووقف الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

غزة المساعدات الإنسانية القصف إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

مؤيدون لجماعة الإخوان

إشادة أمريكية بقرار مصر.. مسعد بولس: تجميد أموال الإخوان يحرمهم من تنفيذ مخططاتهم

ترشيحاتنا

النائبة داليا الأتربي

داليا الأتربي: توجيهات الرئيس السيسي بتنظيم ملف الدهابة خطوة مهمة لحماية الثروات التعدينية

دولة التلاوة

مقترح برلماني لإنشاء مشروع وطني دائم لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية بالمحافظات

الرئيس السيسي

برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الوقف التعليمي تعزز الشراكة المجتمعية في تمويل التعليم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.. سر القوام الهش والطعم مثل المخابز

طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو مثل المخابز في المنزل

يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في العرض العالمي الأول لفيلم بنتك بمهرجان القاهرة السينمائي

العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»
العرض العالمي الأول لفيلم «بنتك»

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضراوات في الفرن.. وجبة شهية وسهلة بمكونات بسيطة

طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار
طريقة عمل صينية الدجاج بالفرن مع الخضار

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد