خبير عسكري: إسرائيل تستخدم الحصار والقصف لدفع سكان غزة إلى التهجير القسري

أكد اللواء محمد عبد المنعم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل تواصل اتباع سياسات تستهدف دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، من خلال تعمد تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، وعرقلة دخول الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع استمرار القصف والاعتداءات على مناطق القطاع.

ضغط الظروف الإنسانية المتفاقمة

وأوضح عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن الممارسات الإسرائيلية تستهدف تضييق الخناق على السكان وخلق بيئة معيشية بالغة الصعوبة، تجعل البقاء داخل القطاع أكثر قسوة، وتدفع المواطنين الفلسطينيين إلى التفكير في مغادرة أراضيهم تحت ضغط الظروف الإنسانية المتفاقمة.

الأوضاع الإنسانية داخل غزة

وأشار الخبير العسكري إلى أن استمرار منع وصول الاحتياجات الأساسية، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة، يضاعف معاناة المدنيين ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية داخل غزة، في ظل تراجع مقومات الحياة الأساسية.

وشدد على أن ما يحدث يتطلب تحركًا دوليًا جادًا للتعامل مع تداعيات الأزمة، والضغط من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ووقف الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم معاناتهم.