أحمد موسى للمواطن: لو قابلت أي وزير قوله المشاكل إيه.. ومحدش بيقعد في مكانه مدى الحياة

علق الإعلامي أحمد موسى، على الجولة التفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعدد من المشروعات التنموية في محافظة الدقهلية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما تقابل أي مسئول في البلد قوله مشاكلك إيه ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لو قابلت أي وزير في الحكومة قوله المشاكل إيه والكل بيشتغل للناس ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "العمل الحكومي شاق ولا توجد أي رفاهية في العمل الحكومي وأقل مسئول بيشتغل 12 ساعة في اليوم

وقاا :"محدش بيقعد في مكانه مدى الحياة والمسئول مهمته خدمة المواطن ".