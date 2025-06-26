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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يرتفع مع تأكيد ترامب تطبيق «أقصى الضغوط» على إيران

نفط
نفط
وكالات

ارتفعت أسعار النفط بعد تكبدها أكبر تراجع في جلستين متتالين منذ 2022، بعدما قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التكهنات بتخفيف العقوبات على إيران في الأجل القريب، وفي أعقاب تقرير حكومي أظهر تراجعاً كبيراً في مخزونات الخام الأميركية.

صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% لتتم تسويته دون مستوى 65 دولاراً للبرميل، بعد فقدانه 14% من قيمته خلال الجلستين السابقتين. وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس 0.8% لتتم تسويته عند 67.68 دولار للبرميل. وأعلن ترمب عن اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل، لكنه شدد على تمسك واشنطن بحملة "أقصى الضغوط" على عائدات النفط الإيرانية، مع تأكيده على أن التوترات في المنطقة "انتهت".

ترامب: أمريكا وإيران ستعقدان محادثات الأسبوع المقبل

من جانب آخر، أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي، إذ فقدت 5.8 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى موسمي لها منذ 11 عاماً. كما أدى هذا التراجع إلى زيادة الهامش الفوري لخام غرب تكساس الوسيط، أي الفارق بين سعر أقرب عقدين، إلى 1.46 دولار للبرميل، في نمط باكورديشن الصعودي الذي يشير إلى شح بالسوق على المدى القريب.

قلصت أسعار النفط ارتفاعها بعدما أوردت بلومبرغ تقريراً أفاد بأن روسيا منفتحة على زيادة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+" المقبل، إذا رأى التحالف ضرورة لذلك، وذلك بعد إبدائها بعض التحفظات حيال زيادة الإنتاج في الاجتماع السابق. ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك+" مناقشات في 6 يوليو للنظر في إجراء زيادة إضافية في الإمدادات بشهر أغسطس.

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة لدى " سي آي بي سي برايفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group): "تحركات أسعار النفط اليوم تعكس مزيجاً من عدة عوامل: ارتداد فنّي بعد عمليات بيع مفرطة، وتراجع (ترمب) عن التصريحات المفاجئة بشأن العقوبات على إيران، إلى جانب تقرير إدارة معلومات الطاقة الذي قدم دعماً للسوق".

النفط ترمب إيران أسعار النفط سعر خام مخزونات الخام

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