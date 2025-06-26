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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتهمة التجسس .. إيران تعتقل 26 شخصا في الأهواز

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه السلطات في طهران إعتقلت 26 شخصا في الأهواز بتهمة التجسس لصالح دولة الإحتلال .

وفي وقت لاحق ، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أكثر من 700 شخص يُشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، وذلك خلال 12 يوماً من الحرب الجارية بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "مهر" الرسمية.

وبحسب الوكالة الإيرانية ، فقد نشطت شبكات التجسس التابعة للموساد داخل الأراضي الإيرانية منذ اندلاع المواجهات، فيما تمكنت أجهزة الأمن والاستخبارات من إحباط عدد كبير من عمليات التخريب، واعتقال مئات المتهمين بالتجسس.


وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات كرمانشاه، وأصفهان، وخوزستان، وفارس، ولرستان، فيما لم تُعلن حتى الآن إحصاءات دقيقة بشأن عدد المعتقلين في طهران.

وبحسب التقرير، وجهت للموقوفين تهم متعددة، من بينها توجيه ومراقبة طائرات مسيرة انتحارية، وتصنيع عبوات ناسفة محلية، وتصوير مواقع عسكرية حساسة، وتزويد الجيش الإسرائيلي بمعلومات استخبارية.

من جانبها، أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالتخابر لصالح جهاز الموساد وتهريب معدات تستخدم في عمليات اغتيال.

وقالت السلطة القضائية في بيان رسمي إن "إدريس علي، وآزاد شجاعي، ورسول أحمد رسول، أوقفوا أثناء محاولتهم إدخال تجهيزات تهدف إلى تنفيذ عمليات اغتيال داخل البلاد، وتمت محاكمتهم والحكم عليهم بالإعدام شنقاً بعد إدانتهم بالتعامل مع الكيان الصهيوني".

وأشارت التقارير إلى أن الأرقام المذكورة تستند إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهات الأمنية والقضائية في إيران، ولا تشمل القضايا المرتبطة بمواطنين أجانب محتجزين على خلفية الحرب.

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