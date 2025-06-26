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جروسي: أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو الإيراني "لم تعد تعمل"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جروسي: أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو الإيراني "لم تعد تعمل"

جروسي
جروسي
القسم الخارجي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو، إحدى أهم منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران، "لم تعد تعمل" بعد الضربات الأمريكية.

وأضاف غروسي في حديثه لإذاعة "راديو فرانس إنترناسيونال" الفرنسية، يوم الخميس: "استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، يمكننا استخلاص استنتاجات دقيقة للغاية بشأن آثار القصف".

وتابع قائلاً: "نظراً لقوة هذه القنابل والخصائص التقنية لأجهزة الطرد المركزي، نعلم أنها لم تعد تعمل، ببساطة بسبب الاهتزازات التي تتسبب بأضرار مادية جسيمة وهامة".

وأوضح جروسي: "أعرف المنشأة جيداً، إنها شبكة من الأنفاق تُجرى فيها أنشطة مختلفة. وما رأيناه في الصور يتطابق، بشكل أو بآخر، مع قاعة التخصيب، وهي التي تعرضت للقصف".

وفي تطور آخر، صوّت البرلمان الإيراني يوم الأربعاء لصالح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

وفي مقابلة تلفزيونية بُثت الأربعاء، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لقناة الجزيرة بأن المنشآت النووية في البلاد "تعرّضت لأضرار جسيمة" جراء "هجمات متكررة" من قبل كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم إيران الضربات الأمريكية

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