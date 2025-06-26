إيران توجه طلبا عاجلا الي أذربيجان يخص دولة الإحتلال || تفاصيل

دعا الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، إلى التحقق من صحة التقارير المتداولة بشأن استخدام الكيان الصهيوني للأجواء الأذربيجانية لتنفيذ اعتداءات بطائرات مسيّرة وطائرات صغيرة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموثوق في هذه المزاعم، التي إن صحت، تمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الإيرانية من خلال استغلال المجال الجوي لدولة مجاورة.

من جانبه، نفى الرئيس إلهام علييف بشكل قاطع ما وصفه بالشائعات حول سماح بلاده للكيان الصهيوني باستخدام أجوائها في أي عدوان ضد إيران، مشدداً على أن جمهورية أذربيجان لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام مجالها الجوي للإضرار بدولة شقيقة وصديقة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية.