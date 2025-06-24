بعد 12 يوما.. الرئيس الإيراني يعلن انتهاء الحرب المفروضة على بلاده

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الثلاثاء، إن طهران تعلن انتهاء الحرب المفروضة عليها عقب 12 يوما، مؤكدا أن العدو الصهيوني تلقى ضربات موجعة تفوق التصور وسط تكتم إعلامي من العدو على نتائج الضربات الإيرانية ضده.

وأضاف بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بواجبها التاريخي تجاه إخوتها، وجيرانها من الدول الإسلامية المجاورة.

ونوه بزشكيان بأن المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر حسب الصفحة الرسمية للرئاسة الإيرانية.

والتزم الطرفان الإسرائيلي، والإيراني بالهٌدنة الأمريكية المفعلة بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتقد فيها الجانب الإسرائيلي الذي حاول خرقها.

في اتجاه آخر أعلن المرشد الإيراني على خامنئي أن إيران لا تعتدي على أحد، وتقوم بالرد فقط حالة تعرضها لعدوان وذلك عقب الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي ضد المنشآت النووية الإيرانية.