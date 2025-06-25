الرئيس الإيراني: يجب أن نبقى مستعدين وأقوياء للتصدي لأي عدوان يهدد سيادتنا

أكد الرئيس مسعود بزشكيان أن إيران لم تكن يوماً من بدأت الحرب؛ مضيفا " ولكن يجب أن نبقى مستعدين وأقوياء للتصدي لأي عدوان يهدد سيادتنا"

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له : إيران كتبت في هذه الحرب صفحة جديدة من الشجاعة والعزة وتضامن الشعب والقيادة

وأضاف بزشكيان: العدوان الإسرائيلي على مركز الإذاعة والتلفزيون ومراكز أخرى في البلاد يعكس محاولات الأعداء البائسة لإثارة الفوضى.

وختم الرئيس الإيراني : الحرب أثبتت لجميع الأعداء مدى وحدة الصف الإيراني وتضامن أبناء شعبنا في الداخل والخارج في الدفاع عن سيادة البلاد.

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء اليوم الثلاثاء، إن طهران تعلن انتهاء الحرب المفروضة عليها عقب 12 يوما، مؤكدا أن العدو الصهيوني تلقى ضربات موجعة تفوق التصور وسط تكتم إعلامي من العدو على نتائج الضربات الإيرانية ضده.

وأضاف بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بواجبها التاريخي تجاه إخوتها، وجيرانها من الدول الإسلامية المجاورة.

ونوه بزشكيان بأن المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر حسب الصفحة الرسمية للرئاسة الإيرانية.

والتزم الطرفان الإسرائيلي، والإيراني بالهٌدنة الأمريكية المفعلة بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتقد فيها الجانب الإسرائيلي الذي حاول خرقها.

وفي اتجاه آخر أعلن المرشد الإيراني على خامنئي أن إيران لا تعتدي على أحد، وتقوم بالرد فقط حالة تعرضها لعدوان وذلك عقب الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي ضد المنشآت النووية الإيرانية.