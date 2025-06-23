الرئيس الإيراني: لم نبدأ الحرب بعد ولا نريدها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الإثنين بإن طهران لم تبدأ الحرب بعد،ولم تكن تريدها لكنها سترد على أي هجوم تعرضت له،وشنت أمريكا هجوما مفاجئ على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث نطنز وأصفهان وفوردو.

خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني وتعثرت المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية عقب الضربة الإسرائيلية،وخلال استمرار الحرب الإسرائيلية على إيران لوح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإمكانية عودة المفاوضات عندما تتوقف الهجمات الإسرائيلية ضد طهران.

لكن تفاقم الصراع الإسرائيلي الإيراني عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية بسجال الحرب،وتوعد الرئيس الإيراني بزشكيان أمريكا بالرد على العدوان.