الرئيس الإيراني: لن نستسلم للتهديد.. ومستعدون للتفاوض وفق القانون الدولي

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا للقوة والتهديد، وسيرد على الهجوم ردا مناسبا.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الإيراني: «مستعدون للحوار والتفاوض في إطار القانون الدولي».

اتصال هاتفي بين إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني

في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح الأحد، إن أمريكا تقف وراء الأعمال العدائية التي نفذتها بها إسرائيل ضد إيران.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال الرئيس الإيراني، إن بلاده سترد على الهجمات الأمريكية.