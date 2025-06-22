هل تأثرت البورصة بالضربة الأمريكية على إيران؟.. خبيرة أسواق المال تجيب

أكدت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية ارتفعت، وأنهت البورصة، اليوم الأحد، تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنحو 43 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 2،192 تريليون جنيه.

وتابعت حنان رمسيس خبير أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن سجل المؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» زيادة بنسبة 2.67%، ليغلق عند مستوى 31،055.98 نقطة، كما صعد مؤشر«EWI- EGX70» بنسبة 2.74%، ليغلق عند مستوى 9،101.91 نقطة، وكذا المؤشر «EGX100» بنسبة 2.69%، ليغلق عند مستوى 12،404.21 نقطة.

وأكملت أن سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب مسجلين صافي بلغ 54.6 مليون جنيه، و7.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 62 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 990.5 مليون سهم، من 94.9 ألف صفقة منفذة.

