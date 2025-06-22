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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يقال في سجود التلاوة؟.. 15 كلمة اغتنم ثوابها

ماذا يقال في سجود التلاوة
ماذا يقال في سجود التلاوة

ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يتساءل عدد كبير من قارئي القرآن عن صيغة دعاء سجود التلاوة والذي يقال بعد مرور قارئ القرآن على آية تستوجب السجود لذا لابد من حفظ صيغة دعاء سجود التلاوة وهو ما سنقوم بعرضه في السطور التالية..

حكم سجود التلاوة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة مشروع لإظهار تمام العبودية لله سبحانه؛ في حالة تلاوة المسلم للقرآن أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق التالي والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وفي الذكر سعةٌ لمَن لمْ يسجد؛ كأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

هل يجوز ترك سجود التلاوة؟

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، أن سجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لـمَنْ لم يتمكن منه؛ كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى تعالى.

وفي الذكر سعةٌ لـمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.

صيغة دعاء سجود التلاوة

وعن صيغة سجود التلاوة، قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن المستمع للقرآن أو قارئه يقول في سجود التلاوة: “سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته”.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن لمن أراد أن يزيد في دعاء سجود التلاوة فعليه أن يقول "اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود".

مواضع سجود التلاوة في القرآن

هناك 15 سجدة تلاوة في القرآن الكريم على النحو الآتي: 

  • سجدة في سورة الأعراف.
  • سجدة في سورة الرعد. 
  • سجدتان في سورة الحج. 
  • سجدة في سورة مريم. 
  • سجدة في سورة الإسراء.
  • سجدة في سورة الفرقان.
  • سجدة في سورة السجدة. 
  • سجدة في سورة ص. 
  • سجدة في سورة النجم. 
  • سجدة في سورة الانشقاق. 
  • سجدة في سورة العلق. 
  • سجدة في سورة النمل. 
  • سجدة في سورة النحل. 
  • سجدة في سورة فصّلت.
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