عاطل ينهي حياة عامل بسبب خلافات بينهم في عين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامه بإنهاء حياة عامل في منطقة عين شمس.

عاطل يقتل عامل في عين شمس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمقتل شخص في منطقة عين شمس وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بإنهاء حياة المجني عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.