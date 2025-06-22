كيدهن عظيم.. ادعت علي زوجها اغتصاب ابنة أخيه ببني سويف فتلخص أشقائه منه

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة بنى سويف، ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها فلاح فى العقد الخامس من عمره، على يد شقيقيه، بعد استدراجه إلى منطقة نائية إثر اتهام كاذب بهتك عرض ابنته، دبرته زوجته بدافع الانتقام .

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليه يدعى «ر. س. م.»، 45 عامًا، فلاح ومقيم بقرية تلت بمركز الفشن، وقد أقدم شقيقاه “ع.” 37 عامًا و"م." 32 عامًا على قتله باستخدام فأس وعصا (شومة)، بعد اتهامه من قبل زوجته «ز.» زورًا بأنه اعتدى على نجلتهما جنسيًا.

وأظهرت التحريات التى قادها اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائى، أن الزوجة ادعت كذبًا بأن زوجها هتك عرض ابنتهما داخل مسكنهم، ما دفع شقيقيه إلى استدراجه من منزله إلى منطقة نائية بقرية واحد التابعة لمركز سمسطا، بحجة معاتبته، وخلال النقاش، تطور الأمر إلى مشاجرة، انهالا فيها عليه ضربًا حتى سقط قتيلاً.

وحاول الجناة التستر على الجريمة بنقله إلى مستشفى سمسطا المركزى وادعوا أنه تعرض لحادث سير، إلا أن فريق البحث الجنائى برئاسة رئيس مباحث سمسطا، كشف وجود آثار دماء وآلات الجريمة داخل منزل المتهمين، مما أثار الشكوك وأكد وجود شبهة جنائية.

وأكدت التحريات أن الحيلة التى دبرتها الزوجة كانت تهدف إلى التخلص من زوجها بسبب الخلافات المستمرة، وادعت بمساعدة ابنتها أنه اعتدى عليها، وهو ما ثبت زيفه لاحقًا بعد التحقيق مع الطفلة.

وتم القبض على الشقيقين وزوجة المجنى عليه، وجرى التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.