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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. انطلاق مبادرة "مصر في عيونا".. وضبط 5 أطنان ألبان غير صالحة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

انطلاق مبادرة "مصر في عيونا" ببني سويف لمكافحة مسببات العمى
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات مبادرة "مصر في عيونا" لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، والتي تنفذها "شركة خالدة للبترول بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان" بقرية منشأة أبو مليح التابعة لمركز سمسطا، وذلك برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار دعم الجهود المجتمعية لتحسين الرعاية الصحية وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقد شهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات قطاع البترول، من بينهم: ياسمين نجيب ممثلة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، مدحت شعبان الزغبي مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسؤولية المجتمعية، سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة للبترول والمدير التنفيذي، براين راديسكي المدير العام بالشركة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة في مجالات الاستدامة والتواصل والإعلام، من بينهم: هديل محمد، محمد فوزي، أسماء حبشي، نهى فكري، طارق حسين، عمرو عزت، يمنى دسوقي، وموندا الجبالي.

ضبط 5 أطنان من الألبان غير الصالحة للاستهلاك ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المنشآت الغذائية والمخابز والمطاعم، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية، موجهًا بأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على تقرير مديرية الصحة، أعدته وكيل الوزارة الدكتورة سماح جاد، وتضمن جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، التي قامت بحملة مفاجئة على عدد من المنشآت التجارية بمركز إهناسيا.

محافظ بني سويف يناقش جهود المتابعات الميدانية للعمل بالقطاع الصحي
شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية. 

وأكد المحافظ أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

محافظ بني سويف محافظة بني سويف بني سويف

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