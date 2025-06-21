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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف .. ضبط 2050 لترا من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمركز ببا

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تمكنت حملات المتابعة الموجهة "بتكليف من محافظ بني سويف"من ضبط 2050 لترًا من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي بمركز ببا

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية على الأسواق ومنافذ تداول السلع والأنشطة التموينية، وبالتنسيق بين الجهات الرقابية المختصة، تمكنت لجنة المتابعة بديوان عام المحافظة من ضبط كميات كبيرة من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة ميدانية موسعة بمركز ببا
 

جاء ذلك خلال حملة نُفذت بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وأسفرت عن ضبط 5 تروسيكلات محملة بألبان مجهولة المصدر بإجمالي كمية 1750 لترًا في قرية طنسا – مركز ببا، بالإضافة إلى 300 لتر لبن غير صالح تم ضبطها في قرية قمبش – مركز ببا، ليبلغ إجمالي الكمية المضبوطة 2050 لترًا من اللبن الفاسد.

وجاءت الكميات التفصيلية المضبوطة بدائرة قرية طنسا كالتالي:

•          التروسيكل الأول: 300 لتر

•          التروسيكل الثاني: 100 لتر

•          التروسيكل الثالث: 100 لتر

•          التروسيكل الرابع: حوالي 800 لتر

•          التروسيكل الخامس: حوالي 450 لتر

وقد تم سحب عينات من الكميات المضبوطة (2050 لتر بدائرة قريتي طنسا وقمبش)، وأثبتت التحاليل المبدئية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة والوحدة المحلية.

وقد أشرف على تنفيذ الحملة ميدانيًا "الدكتور أشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة"الذي أكد أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات السيد المحافظ، وتُنفذ بشكل مفاجئ ودوري للتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين.

من جانبه، شدد المحافظ على أهمية مواصلة تلك الحملات الرقابية بكافة أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع المخالفين والمتلاعبين بالسلع الغذائية، مؤكدًا أن صحة المواطنين خط أحمر، موجّهًا الشكر للجهات المشاركة في الحملة على جهودهم وسرعة استجابتهم

بني سويف حملة ببني سويف ببا

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