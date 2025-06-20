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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل في مشروعات الدواجن شرق النيل

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، زار اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد ، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة منظومة العمل بالمشروع، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك فى حضور المهندس هانى عبد الموجود مدير المشروع ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة

وخلال الزيارة تمت متابعة، منظومة وسير العمل والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور، حيث ناقش السكرتير العام المساعد تفاصيل العمل ومراحل ونوعية الإنتاج، والمشكلات التى تواجه المشروعات لتحقيق أفضل إنتاجية وزيادة الأرباح، علاوة على متابعة وصول كميات من العلف الخام لتأمين احتياجات المشروع من الأعلاف والاطمئنان على توافر الأرصدة الكافية لتربية وتغذية الطيور /بجانب متابعة مستجدات وجهود التوسع فى منافذ البيع لتعظيم عوائد المشروع، والدفعات الجديدة التى تم استلامها.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" بمتابعة خطة المحافظة التى تهدف للنهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذى تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم عوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زيادة أعمال التطوير، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلى وتساهم فى خفض أسعار السلع الأساسية،مشيراً إلى أن المشروع يعتبر من مشروعات الأمن الغذائى والمخزون الاستراتيجى من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومى.

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