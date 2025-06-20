قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيز التعاون الطبي بين مصر وصربيا.. تبادل أكاديمي وبحثي مبتكر
إيران تعين رئيسا جديدا لاستخبارات الحرس الثوري
سعر عيار 24 اليوم 20-6-2025
إجازتان رسميتان.. 26 يونيو رأس السنة الهجرية و3 يوليو بمناسبة ثورة 30 يونيو
إيران تعلن إحباط خطة إسرائيلية لاغتيال وزير الخارجية عباس عراقجي
كامل الوزير: لا استيراد لأي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي في الحافلات الجديدة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري .. 9 كلمات تمحو بها خطاياك
رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية
تصريحات نتنياهو عن إلغاء زفاف نجله تثير الغضب في إسرائيل
إيران.. اعتقال 16 شخصا من العملاء المرتبطين بإسرائيل
إعلام إيراني: انفجار في المنطقة الصناعية بكلش طالشان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يأمر بصرف مكافأة لرؤساء لجان مدرسة لم ينجح أحد.. والجامعة تحتل المركز 1201-1400 عالميا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

محافظ بني سويف يأمر بصرف مكافأة لرؤساء لجان امتحانات "حميدة أبو الحسن"
بحسب مصدر مطّلع بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أصدر توجيهاته بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي الامتحانات، اللتين أدى فيهما طلاب وطالبات مدرسة "حميدة أبو الحسن" امتحانات الشهادة الإعدادية، وهما: لجنة مدرسة "سيد عبد الحفيظ" للبنين، ولجنة مدرسة "أبو صير الإعدادية" للبنات، وذلك تقديراً للانضباط الشديد داخل اللجنتين ومنعهما لمحاولات الغش، وتطبيقهما الصارم للقواعد المنظمة للامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المصدر إلى أن طلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" خاضوا الامتحانات داخل لجان منضبطة، إلى جانب طلاب من مدارس أخرى مثل مدرسة "الشهيد عبد الرحمن البنا"، التي حقق طلابها نتائج جيدة، وهو ما يؤكد أن أجواء الامتحانات لم تكن سبباً في تدني النتائج، بل يرجع الأمر إلى تدنٍ واضح في المستوى التعليمي لطلاب "حميدة أبو الحسن"، نتيجة تراكم الإهمال وضعف المتابعة التربوية.

جامعة بني سويف تحتل المركز 1201-1400 عالميا و السابع محليا فى تصنيف QS العالمي
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز 1201-1400 عالميا و السابع  محليا  فى تصنيف QS  العالمي، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها .

 وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيفات كيو إس تعتمد  على مجموعة من المعايير، أبرزها السمعة حيث يمثل 45 % من إجمالي وزن المعايير، وهو مقياس يؤثر بشكل كبير في ترتيب الجامعات، لافتاً إلى أن الجهة المسؤولة عن التصنيف تقيس السمعة عبر استطلاعات رأي تُجمع من أكاديميين ورؤساء مؤسسات و ارباب الاعمال المختلفة، يسألون فيها عن جودة أدائها في تخصصات محددة، حتى تظل السمعة عنصراً مركزياً لأنها قائمة على آراء مباشرة من خبراء فى جميع الدول و مختلف التخصصات، ما يجعلها تعكس صورة عالمية عن جودة التعليم

محافظ بني سويف يشهد جلسة حوار مع المستثمرين ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اللقاء الحواري مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والذي تم عقده ،بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات  النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف عليه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة ، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذي القرار.

 

حضر اللقاء، الذي عقد بقاعة المجلس التنفيذي بديوان المحافظة، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ياسر صبحي نائب وزير المالية  للسياسات الكلية،سارة عمررئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، محمد السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر للمنطقة الجنوبية، أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون الخارجية، أحمد سيد الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية، منال محمد قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، سعيد أحمد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،نورهان صلاح مسؤول التواصل المجتمعي وعدد من الإدارات المعنية وذات الصلة بديوان عام المحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

صور.. رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة في حفل عقد قران ابنة وزير الشباب والرياضة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن 30 يونيو والسنة الهجرية

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

900 جنيه تراجع| هبوط صادم في سعر الجنيه الذهب.. هل حان وقت الشراء؟

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات

قطع الكهرباء

قطع الكهرباء 5 ساعات عن 3 مناطق في الإسماعيلية | تفاصيل

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت أخيرًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025 Pdf بالاسم ورقم الجلوس

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

ترشيحاتنا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

حرقة المعدة

لو بتعاني منها دايما.. أطعمة تسبب حرقة المعدة

خضار بالبشاميل

طريقة عمل طاجن خضار بالبشاميل في الفرن

بالصور

أخطر أطعمة يجب تجنبها في المصيف

اكلات المصايف
اكلات المصايف
اكلات المصايف

طلاب هذه الأبراج الأكثر اجتهادا في الثانوية العامة.. هل انت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

بطريقة طباخين الافراح.. وصفة لسان العصفور بدل الأرز البسمتي

لسان العصفور
لسان العصفور
لسان العصفور

طرق منزلية لعلاج تعرق الوجه في الصيف

تعرق الوجه
تعرق الوجه
تعرق الوجه

فيديو

ارملة احسان الترك

لا مسكن ولا معاش.. أرملة إحسان الترك تستغيث من سوء الحال

يسرا وزوجها

لو ماتت هتعمل إيه؟ السؤال الذي أبكى يسرا وزوجها على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد