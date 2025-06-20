أخبار بني سويف| المحافظ يأمر بصرف مكافأة لرؤساء لجان مدرسة لم ينجح أحد.. والجامعة تحتل المركز 1201-1400 عالميا

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

محافظ بني سويف يأمر بصرف مكافأة لرؤساء لجان امتحانات "حميدة أبو الحسن"

بحسب مصدر مطّلع بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أصدر توجيهاته بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي الامتحانات، اللتين أدى فيهما طلاب وطالبات مدرسة "حميدة أبو الحسن" امتحانات الشهادة الإعدادية، وهما: لجنة مدرسة "سيد عبد الحفيظ" للبنين، ولجنة مدرسة "أبو صير الإعدادية" للبنات، وذلك تقديراً للانضباط الشديد داخل اللجنتين ومنعهما لمحاولات الغش، وتطبيقهما الصارم للقواعد المنظمة للامتحانات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المصدر إلى أن طلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" خاضوا الامتحانات داخل لجان منضبطة، إلى جانب طلاب من مدارس أخرى مثل مدرسة "الشهيد عبد الرحمن البنا"، التي حقق طلابها نتائج جيدة، وهو ما يؤكد أن أجواء الامتحانات لم تكن سبباً في تدني النتائج، بل يرجع الأمر إلى تدنٍ واضح في المستوى التعليمي لطلاب "حميدة أبو الحسن"، نتيجة تراكم الإهمال وضعف المتابعة التربوية.

جامعة بني سويف تحتل المركز 1201-1400 عالميا و السابع محليا فى تصنيف QS العالمي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز 1201-1400 عالميا و السابع محليا فى تصنيف QS العالمي، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها .

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيفات كيو إس تعتمد على مجموعة من المعايير، أبرزها السمعة حيث يمثل 45 % من إجمالي وزن المعايير، وهو مقياس يؤثر بشكل كبير في ترتيب الجامعات، لافتاً إلى أن الجهة المسؤولة عن التصنيف تقيس السمعة عبر استطلاعات رأي تُجمع من أكاديميين ورؤساء مؤسسات و ارباب الاعمال المختلفة، يسألون فيها عن جودة أدائها في تخصصات محددة، حتى تظل السمعة عنصراً مركزياً لأنها قائمة على آراء مباشرة من خبراء فى جميع الدول و مختلف التخصصات، ما يجعلها تعكس صورة عالمية عن جودة التعليم

محافظ بني سويف يشهد جلسة حوار مع المستثمرين ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اللقاء الحواري مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والذي تم عقده ،بالتعاون بين المحافظة ووزارة المالية، ضمن فعاليات النموذج الوطني للموازنة التشاركية بالمحافظة، الذي تشرف عليه وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بالوزارة ، بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة العامة وتدعيم التواصل بين المواطن ومتخذي القرار.

حضر اللقاء، الذي عقد بقاعة المجلس التنفيذي بديوان المحافظة، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات الكلية،سارة عمررئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، محمد السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر للمنطقة الجنوبية، أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون الخارجية، أحمد سيد الإدارة المركزية للأجهزة التنفيذية، منال محمد قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، سعيد أحمد رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،نورهان صلاح مسؤول التواصل المجتمعي وعدد من الإدارات المعنية وذات الصلة بديوان عام المحافظة.