جامعة بني سويف تحتل المركز 1201-1400 عالميا و السابع محليا فى تصنيف QS العالمي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز 1201-1400 عالميا و السابع محليا فى تصنيف QS العالمي، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها .

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيفات كيو إس تعتمد على مجموعة من المعايير، أبرزها السمعة حيث يمثل 45 % من إجمالي وزن المعايير، وهو مقياس يؤثر بشكل كبير في ترتيب الجامعات، لافتاً إلى أن الجهة المسؤولة عن التصنيف تقيس السمعة عبر استطلاعات رأي تُجمع من أكاديميين ورؤساء مؤسسات و ارباب الاعمال المختلفة، يسألون فيها عن جودة أدائها في تخصصات محددة، حتى تظل السمعة عنصراً مركزياً لأنها قائمة على آراء مباشرة من خبراء فى جميع الدول و مختلف التخصصات، ما يجعلها تعكس صورة عالمية عن جودة التعليم والبحث في كل تخصص. لذلك، يميل التصنيف إلى ترجمة مدى الاعتراف الأكاديمي والمهني بالجامعة دوليا.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة ، إلى أنه بجانب السمعة يدخل في التصنيف بيانات بحثية تتعلق بحجم الأبحاث المنشورة وأثرها، وكذلك عدد الاقتباسات نسبة لعدد الأبحاث الدولية التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس و تستخرج بيانات هذا التصنيف من قاعدة بيانات scopus.

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https://www.topuniversities.com/world-university-rankings ...

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