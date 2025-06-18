محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات عاجلة لمشكلات ومطالب في قطاعات خدمية.. وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها المحافظ بصفة أسبوعية لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية، والالتماسات الفردية التي تم التقدم بها إلى إدارة خدمة المواطنين، وفحصها من خلال الجهات المختصة، وذلك في حضور الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية،ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي شركات المرافق والخدمات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من الموضوعات والالتماسات التي تم تقديمها، ومن بينها شكوى لأحد المواطنين من قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، يتضرر فيها من ارتفاع منسوب الطريق المحيط بمنزله، نتيجة أعمال الحفر الخاصة بتركيب بعض المرافق، وما تبعها من عمليات ردم وإعادة رصف، الأمر الذي تسبب ارتفاع منسوب الطريق عن المنازل.

وجه الدكتور محمد هاني غنيم المسؤولين المختصين من الوحدة المحلية وقطاع الطرق بسرعة الانتقال إلى موقع الشكوى لمعاينة الوضع على الطبيعة، وإعادة مراجعة الأعمال من الناحية الفنية، مشددًا على ضرورة وضع طبقة حماية للمواسير كحل بديل يضمن الحفاظ عليها دون الحاجة إلى رفع منسوب الشارع أو زيادة الردم بطريقة تؤثر على البيئة العمرانية.

كما ناقش المحافظ شكوى تقدم بها أحد المواطنين من قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا، يلتمس فيها التدخل العاجل لإجراء عملية استئصال اللوزتين واللحمية لنجله، والتي سبق أن تقدم بطلب بشأنها إلى فرع التأمين الصحي منذ فترة دون أن يتم إجراء العملية حتى تاريخه، بحسب ما ورد في نص الشكوى.

وقد أبدى المحافظ اهتمامًا بالغًا بالشكاوى خاصةً تلك التي تتعلق بصحة المواطنين وحقوقهم في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، حيث كلف على الفور المختصين بفرع التأمين الصحي بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتمكين الطفل من إجراء العملية الجراحية دون مزيد من التأخير، موجهًا إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة بسرعة فحص الشكوى من كافة جوانبها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي تقصير أو تأخير غير مبرر في التعامل مع الحالة.

وفيما يتعلق بشكوى تقدمت بها إحدى السيدات من عزبة التحرير بمدينة بني سويف، تطلب فيها التدخل لمساعدة نجلها الذي يعاني من مشكلة صحية تتطلب، بحسب ما ورد في الشكوى، إجراء عملية جراحية لتطويل أوتار بالقدمين، مشيرة إلى أنها تقدمت منذ فترة بطلب إلى التأمين الصحي لإجراء العملية، لكنها لم تتلقَ استجابة حتى الآن، حيث وجه المحافظ الجهات المختصة بسرعة فحص الحالة بالتنسيق مع طبيب متخصص في هذا النوع من العمليات، لتقييم الحالة بدقة وتحديد مدى الحاجة إلى التدخل الجراحي من عدمه، وذلك لضمان اتخاذ القرار الطبي السليم بناءً على تشخيص دقيق لحالة الطفل، مشددًا على أهمية البدء في الإجراءات العلاجية اللازمة للحالة دون تأخير، سواء تمثلت في العلاج الطبيعي أو أية تدخلات علاجية أخرى يمكن أن تسهم في تحسين وضع الحالة الصحية للطفل، مع المتابعة الدورية لحالته لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية إجراء الجراحة من عدمه.

واستعرض المحافظ مطلبًا إنسانيًا تقدم به أحد المواطنين المقيمين بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، يشكو فيه من معاناته من ضيق في القناة العصبية وحاجته لإجراء عملية جراحية دقيقة في غضروف فقرات الظهر على نفقة الدولة، نظرًا لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة التي تعيقه عن تحمل تكاليف العلاج.

وفي استجابة سريعة، كلف المحافظ مسؤولي مديرية الصحة بفحص الحالة طبيًا والتنسيق مع مستشفى جامعة بني سويف، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مدى إمكانية إجراء العملية، وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطن في أسرع وقت ممكن، كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الحالة لدراسة إمكانية تقديم دعم مادي أو اجتماعي مناسب له، في إطار البرامج المخصصة للحالات الأولى بالرعاية.

وفي السياق ذاته، كلف المحافظ مدير مكتبه بمتابعة الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة "حياة كريمة" بخصوص الحالة المرضية، لاسيما وأن المواطن سبق وتقدم بطلب دعم للمؤسسة لإجراء العملية الجراحية، وذلك لضمان عدم تكرار الإجراءات وضياع الوقت، وتوفير تدخل متكامل من مختلف الجهات المعنية.

وعلى صعيد دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً ، شهد اللقاء صرف مساعدات مالية لحالة إنسانية لسيدة من قرية شريف باشا، أرملة ولديها 5 أبناء منهم 3معاقين ، حيث تقرر صرف إعانة عاجلة من المحافظة، مراعاة لظروفه المادية والصحية والاجتماعية.