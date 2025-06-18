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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بنى سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع المرسى السياحي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل بموقع مشروع إنشاء المرسى السياحي الجديد على الساحل الشرقي لنهر النيل بمدينة بني سويف، والذي يمثل أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي في دعم وتنشيط القطاع السياحي بالمحافظة. 

ويأتي المشروع ضمن رؤية متكاملة تستهدف إبراز بني سويف كمحطة رئيسية على خريطة السياحة.

وخلال جولته التفقدية، اطلع المحافظ على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، حيث ناقش مع القائمين على التنفيذ والمختصين الفنيين تفاصيل مراحل العمل الحالية، وأوجه الدعم المطلوبة لتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد،، خاصة أن المشروع يمثل واجهة سياحية مهمة للزائرين والمقيمين على حد سواء.

وأكد المحافظ أن مشروع المرسى السياحي من شأنه تنشيط الرحلات النيلية المنتظمة بين محافظات الصعيد والقاهرة، ويجعل من بني سويف نقطة توقف رئيسية للسائحين ضمن مساراتهم السياحية عبر النيل من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أيضًا فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأهالي المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مرسى سياحي ببإجمالي مساحة حوالي 40ألف متر مربع، يحتوي على مساحات خضراء ومنطقة انتظار سيارات ورصيف للسفن،حيث تم الانتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%،وتم طرح وترسية أعمال الرصيف لاند سكيب ، الكهرباء وأعمال الحماية المدنية وذلك بمعرفة التوسع الأفقي التابع لوزارة الري ، بينما تم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع وجاري أعمال الحفر وتم صب قواعد خرسانية لإنشاء السور.

ورافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، الدكتور محمد طه ممثل  مركز البحوث ودراسات الهندسة المدنية/ جامعة القاهرة، "استشاري المحافظة"، الأستاذ على يوسف رئيس مدينة بني سويف ،المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، مهندس أحمد الحسيني مدير التوسع الأفقي، المهندس أحمد شريف عارف رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بالوجه القبلي، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،  شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، المهندس طه رجب مدير المشروع، ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة، ومسئولو شركات المرافق ذات الصلة.

بني سويف مرسي النيل مدينة بني سويف

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