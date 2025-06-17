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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة75.13 % للعامة.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التعليم
بني سويف : محمد عبدالحليم

اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%،وقد تقدم للامتحان64 ألف و 995للنظامي حضر منهم 53 ألف و 442طالباً للنظامي.

وتقدم لامتحان المنازل835حضر منهم 706 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 74.8  % ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 88.2  % ، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى88 %

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الناجحين والأوائل، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وموجها تحية خاصة لأسرهم وأولياء أمورهم الذين تعهدوهم بالرعاية والاهتمام ، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم،خاصة و  أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري  وكيل الوزارة أن إدارة بني سويف  جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 92.7 % ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 86.4% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 71% ، وفي المركز الرابع إدارة الواسطى بنسبة 67.7% ، وإدارة  الفشن في المركز الخامس بنسبة 65% ، وفي المركز السادس إدارة اهناسيا بنسبة 60.9  % وفي المركز السابع إدارة سمسطا بنسبة 60.7%.

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025 ،جرى عقدها في الفترة من 31 مايو 2025 حتى 4 يونيو الجاري، إذ تقدم للامتحانات أكثرمن  65.9ألف طالباً وطالبة أمام 321 لجنة على مستوى المحافظة بواقع: ( 73 لجنة بإدارة بني سويف تضم 15946 طالبا وطالبة ، 41 لجنة بالفشن تضم 7362 طالبا ، و44 لجنة بالواسطى تضم 10804 طالباً،و54 لجنة في ببا تضم 9422 طالباً ، و5839 طالبا في 30 لجنة بسمسطا ، و44 لجنة في اهناسيا تضم 8476 طالباً ، و35 لجنة تضم 8144 طالبا في ناصر).

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