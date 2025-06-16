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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع اختبارات تحديد مستوى المرشحين لبعض البرامج التدريبية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جانبًا من أعمال لجنة اختبار تحديد المستوى للمرشحين للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تنفذ في إطار الاستعداد لخطة التدريب السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي 2025/2026.

 

جاء ذلك بمقر المجلس الشعبي المحلي بميدان المديرية بمدينة بني سويف، في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء اللجنة التي يترأسها السكرتير العام وتُنفذ تحت إشراف السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالديوان العام.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه الاختبارات، التي تجرى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (16 و17 يونيو 2025)، تأتي في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء كوادر محلية قادرة على قيادة العمل التنفيذي بكفاءة واحترافية، مشيرًا إلى أهمية التقييم الموضوعي للمرشحين لضمان موائمة قدرات  كل منهم إلى البرنامج التدريبي المترشح له من حيث المؤهلات والمهارات، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الدورات.

 

من جانبه، أوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام أن اللجنة تنفذ أعمالها وفقًا لتوجيهات محافظ بني سويف، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الحيادية والدقة في تقييم المتقدمين، بهدف اختيار العناصر الأنسب للبرامج التي تشمل إعداد وتأهيل قيادات الصف الأول والثاني بالإدارة المحلية.

 

كما أشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى أن الإشراف الكامل على أعمال اللجنة يتم بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية، وبما يراعي معايير النزاهة والشفافية، مؤكدًا أن النتائج ستسهم في تعزيز الكفاءة الإدارية ورفع مستوى الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.

 

وأكد الأستاذ أحمد مرسي، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، أن اللجنة تعمل بناءً على توجيهات محافظ بني سويف، وتحت إشراف السكرتير العام المساعد، حيث يتم  رفع تقارير دورية للسكرتير العام حول سير العمل، مشيرًا إلى أن الإدارة تولت كافة التنسيقات التنظيمية والإدارية الخاصة بتنفيذ إجراءات الاختبارات القبلية، بما يتماشى مع قواعد مركز التنمية المحلية بسقارة.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاختبارات تستهدف تحديد المقبولين بعدد من البرامج التدريبية النوعية، من بينها: برنامج إعداد سكرتير عام، إعداد سكرتير عام مساعد، تأهيل رئيس إدارة مركزية، إعداد مدير عام، وإعداد رئيس مدينة. وتُعد هذه البرامج جزءًا من خطة تدريبية موسعة تشمل أكثر من 160 دورة في مختلف مجالات العمل المحلي، منها 19 دورة تتطلب اجتياز اختبار تحديد مستوى كشرط أساسي للالتحاق بها.


 

بني سويف الفشن ببا

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