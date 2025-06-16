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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف في جولة بقرية كوم أبو خلاد بمركز ناصر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 قام  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لقرية كوم أبو خلاد التابعة لمجلس قروي دنديل بمركز ناصر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمرافق الخدمية والوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وشملت الزيارة تفقد الوحدة الصحية بالقرية، حيث تابع المحافظ مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين داخل الأقسام المختلفة بالوحدة، والتي تضم الاستقبال، التطعيمات، تنظيم الأسرة، عيادة الأسنان، الصيدلية، قسم السمعيات، غرفة المبادرات وغيرها. واطلع على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية تردد المواطنين على الخدمات المختلفة، موجهاً باستمرار المتابعة الميدانية وتكثيف حملات التفتيش المفاجئ من الإدارات المختصة بالمحافظة ومديرية الصحة.

وخلال جولته بالوحدة، راجع المحافظ اشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية داخل المبنى، وتفقد أماكن جلوس المواطنين في قاعة الانتظار، واستعرض جدول تواجد الأطباء ومواعيد المناوبات، بجانب الاطلاع على آلية تحويل الحالات للمستشفيات العامة والمركزية في الحالات الحرجة، مشدداً على الالتزام الكامل بهذه الضوابط لتيسير الخدمة الصحية على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والأستاذ شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، وعدد من التنفيذيين المختصين. وحرص المحافظ على الاستماع المباشر لشكاوى ومطالب أهالي القرية، حيث تركزت أبرز الشكاوى حول عدم انتظام مياه الشرب، ومشكلات الصرف الصحي، ومطالب متعلقة بزيادة مناوبات الري، بالإضافة إلى حاجة بعض المناطق لصيانة كوبري يمر بترعة داخل الكتلة السكنية للقرية.

حيث كلف المحافظ الأستاذ أحمد شاكر، مسؤول ملف خدمة المواطنين بمكتبه، بتسجيل الشكاوى والمطالب التي طرحها المواطنون خلال الجولة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشأنها مع الجهات المختصة، والتأكد من سرعة البت فيها وفقًا للإجراءات القانونية والتنفيذية المتاحة، مؤكداً أن متابعة هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على التفاعل الجاد مع المواطنين، وتحقيق استجابات سريعة لما يطرحونه من احتياجات ومشكلات.

وأكد المحافظ، في تعقيبه على الشكاوى، أن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي سيتم حلها بشكل جذري ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فيما كلف رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الري لبحث مطلب المواطنين بزيادة مناوبة مياه الري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الكوبري المشار إليه، موجها وكيل وزارة الصحة بدراسة حالة تقدمت بها إحدى الأمهات، بشأن توفير الرعاية الصحية لابنتها التي تعاني من مرض الفشل الكلوي.

وتضمنت جولة المحافظ أيضاً تكليفات واضحة بتشغيل الوحدة الصحية على مدار 24 ساعة وتوفير طبيب نوبتجي دائم بها، فضلاً عن تكليف إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدة الصحية بكوم أبو خلاد والتأكد من انتظام العمل بها، كما تم تكليف رئيس المدينة بحصر المناطق التي تعاني من وجود حفر صرف صحي بالقرية، لمخاطبة الهيئة القومية للصرف الصحي لإدراجها ضمن خطة الإحلال والتجديد.


وشهدت الزيارة أيضاً استقبال شكاوى فردية من بعض المواطنين، حيث تقدمت إحدى المواطنات وتُدعى إيمان جودة، بشكوى تتعلق بحالة نجلتها الصحية، ووجه المحافظ بالتواصل مع التأمين الصحي لبحث الحالة. كما استقبل المحافظ شكوى من المواطن طه بيومي علي أحمد بشأن التعدي على أرضه، ووجه بإحالتها للتفتيش، فضلاً عن شكوى من المواطن سعد عبده سعد من عزبة زعزوع التابعة لقرية شاويش بمركز إهناسيا لعدم وجود مصدر دخل، وتم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي لدراسة حالته وتقديم الدعم المناسب.
وأكد المحافظ في ختام جولته على أن التواصل الميداني مع المواطنين يمثل أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأن تسجيل وحصر الشكاوى ومتابعة تنفيذ الحلول الفعلية لها يُعد من صميم عمل المسؤولين، مشيراً إلى أن تحسين جودة الخدمات في القرى يأتي في صدارة أولويات خطة الدولة التنموية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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