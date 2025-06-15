تموين بني سويف يضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية

في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين بمحافظة بني سويف، تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مشروبات سكرية بطعم الفواكه، وذلك بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على عدد 650 كرتونة من المشروبات المنتجة داخل المصنع، حيث تبيّن عدم استيفائها للاشتراطات الصحية، فضلاً عن عدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط

جاء ذلك في تقرير عرضه محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، على الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن الجهود الميدانية المستمرة التي تنفذها المديرية تنفيذًا لتكليفات المحافظ المباشرة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمنشآت الصناعية ومنافذ تداول السلع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح التقرير أن المضبوطات كانت عبارة عن مشروبات سكرية بطعم الفواكه، يتم إنتاجها داخل المصنع المخالف دون رقابة أو تراخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتحفظ على الكمية المضبوطة، والعرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية، خاصة على أماكن التصنيع غير المرخص والمخازن العشوائية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بسلامة الغذاء.

وأشاد بجهود مديرية التموين في ضبط مثل هذه المخالفات، موجهًا بتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وردع المخالفين.