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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| قافلة دعوية من الأزهر.. بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية والتضامن.. وخدمات طبية بالمستشفيات الجامعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق:  8/11/2026 أحداث متنوعة. 

واصلت القافلة الدعوية التابعة للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني فعالياتها بمحافظة أسوان خلال أسبوع ، وذلك بإشراف فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد، وبقيادة الشيخ محمد حفني، مدير عام منطقة وعظ أسوان.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

https://www.elbalad.news/7172504

جهود متنوعة 

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وم. عمرو لاشين محافظ أسوان توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان وصندوق "قادرون باختلاف" ومؤسسة "إم إن تي" بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

- تحويل أرض غير مستغلة بمنطقة المحمودية بأسوان على مساحة تتجاوز 1400 متر مربع لمساحة مفتوحة آمنة وشاملة لخدمة الأطفال والنشء وكبار السن وجميع المواطنين.

https://www.elbalad.news/7173181

حققت مستشفيات جامعة أسوان، ومستشفى العظام الجديد بصفة خاصة، معدلات متميزة في تقديم الخدمات الطبية والجراحية، حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى خلال السبعة الأشهر الأخيرة من عام 2026 ،نحو 2444 عملية جراحية، تنوعت ما بين عمليات ذات مهارة وذات طابع خاص وعمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وبسيطة، إلى جانب استقبال 2933 مريضًا بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها.

ويأتى ذلك في إطار جهود جامعة أسوان لتطوير المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7173168

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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