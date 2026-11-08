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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي تشهدان بروتوكول تعاون لتنفيذ مبادرة "لينا كلنا" بأسوان لخدمة المواطنين

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
محمد عبد الفتاح

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وم. عمرو لاشين محافظ أسوان توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان وصندوق "قادرون باختلاف" ومؤسسة "إم إن تي" بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

- تحويل أرض غير مستغلة بمنطقة المحمودية بأسوان على مساحة تتجاوز 1400 متر مربع لمساحة مفتوحة آمنة وشاملة لخدمة الأطفال والنشء وكبار السن وجميع المواطنين.

- مساحات للأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاجتماعية ومناطق خضراء وظل وتجمع مجتمعي مع مراعاة معايير الإتاحة لذوي الإعاقة.

جهود متنوعة 

- إشراك المجتمع المحلي في التخطيط والتصميم عبر ورش عمل تشاركية وإعداد نماذج تشغيل مستدامة قابلة للتكرار والتوسع في محافظات أخرى.

د. منال عوض: “تحويل الأراضي غير المستغلة لمساحات عامة آمنة وميسرة ركيزة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية”. 

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