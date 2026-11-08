آيزنكوت يتولى مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. ونتنياهو يحذر من تفكك الدولة

كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، زعيم المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد فشل الانتخابات الأخيرة في منح أي من المعسكرين أغلبية برلمانية واضحة.

ويواجه آيزنكوت مفاوضات معقدة لتشكيل ائتلاف خلال 28 يوماً، مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين، في ظل امتلاك معسكره 48 مقعداً مقابل 53 مقعداً لمعسكر بنيامين نتنياهو، من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وفي المقابل، حذر نتنياهو من أن تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية سيؤدي، بحسب تعبيره، إلى تفكك إسرائيل من الداخل، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الصهيونية.

وتتجه الأنظار إلى موقف الأحزاب الحريدية، التي قد ترجح كفة آيزنكوت، وسط خلافات بشأن إعفاء أتباعها من الخدمة العسكرية، بينما تظل احتمالات تشكيل حكومة أقلية بدعم عربي مطروحة، أو العودة إلى انتخابات جديدة حال فشل المفاوضات.



